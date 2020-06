Britische Geheimdienste überwachen Anwälte

Das Verhältnis zwischen Anwälten und ihren Klienten genießt in den meisten Rechtssystemen besonderen Schutz. In England haben die Nachrichtendienste dieses juristische Privileg routinemäßig ignoriert, wie aus geheimen Dokumenten hervorgeht, die dem Guardian vorliegen. In Fällen, die als relevant für die Staatssicherheit eingestuft werden, haben die Geheimdienste MI5, MI6 und GCHQ die durch Massenüberwachung erfasste Kommunikation zwischen Juristen und ihren Kunden ausgewertet. Zudem sollen die Nachrichtendieste Informationen, die auf diese Weise beschafft wurden, widerrechtlich in Prozessen vor Gericht verwendet haben, in denen sie selber involviert waren. Laut dem konservativen Abgeordneten David Davis wurden derartige Informationen früher meist sofort gelöscht, wenn sie überhaupt gesammelt wurden.