Britische Spione bekämpfen Anonymous mit Cyberattacken

Wie die nun von der NBC veröffentlichten Dokumente zeigen, setzte eine Abteilung des britischen Geheimdienstes GCHQ ( Government Communications Headquarters Communications) selbst Hackermethoden ein, um unliebsame Hacktivisten an ihrer Kommunikation zu hindern. So wurden etwa IRC-Kanäle und andere Chaträume mit falschen Identitäten infiltriert bzw. mit gezielten DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service) überhaupt ausgeschaltet.