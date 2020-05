Britischer Geheimdienst spionierte EU-Kommissar aus

Eine Liste mit Zielen enthält EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia und den damaligen israelischen Premier Ehud Olmert. Auch die UNO stand im Visier der Briten, berichteten „Spiegel“, „ Guardian“ und „ New York Times“ in einer akkordierten Veröffentlichung am Freitag. Der Bericht beruht auf einer Liste mit Überwachungszielen von GCHQ aus den Jahren 2009 und 2008, die Snowden den Medien zuspielte.

Bei einigen Abhöraktionen dürfte London mit der NSA kollaboriert haben. So stammen einige Daten aus amerikanischen Stützpunkten des US-Geheimdienstes. Auch regte die NSA Spähaktionen der Briten an.