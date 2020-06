Bundesrechenzentrum: Bundes-IT soll Big Data nutzen

„ Big Data“, also die Ansammlung und Auswertung von riesigen Datenmengen, ist eine Chance für die öffentliche Verwaltung. Zu diesem Schluss kam eine Fachtagung des Bundesrechenzentrums (BRZ). Auch konkrete Einsatzmöglichkeiten wurden skizziert. Zugleich habe der Staat eine besondere Verantwortung, es brauche sowohl Sicherheit als auch Transparenz in der Verwendung und eine Gesamt-„ Datenstrategie“.

Der Einsatz von Big Data könne die öffentliche Verwaltung effizienter und damit günstiger, aber auch benutzer- und damit bürgernäher machen. Davon gehen Experten aus, wurde am Mittwoch in einer Aussendung des Bundesrechenzentrums (BRZ) erläutert. „Datengetriebene Analyse“, „Vernetzung“ der Körperschaften, aber auch „predictive Analytics“ (also der Versuch anhand vorliegender Daten künftige Entwicklungen zu skizzieren) sind hier wesentliche, wenn auch nicht völlig unumstrittene Schlagwörter.