Bundestag-Cyberangriff "von geheimdienstlicher Qualität"

Der deutsche Politiker warnte vor voreiligen Verdächtigungen. Wer hinter dem Cyberangriff stecke, sei nur sehr schwer festzustellen. "Sie können in der digitalen Welt die Spuren eines solchen Angriffs maximal verwischen, wenn Sie in irgendeinen Quellcode drei chinesische Schriftzeichen reinsetzen, dann ist das eben gerade kein Beweis dafür, dass das nun aus China kommt", sagte von Notz. "Die Möglichkeiten der Vertuschung und der Irreführung" seien "in dem Bereich enorm hoch". "Ich würde mich da überhaupt nicht festlegen, aus welcher Himmelsrichtung das jetzt kommt", sagte von Notz.