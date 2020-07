China entfernt Spiel mit verstecktem Morse-Code

Hongkong in schwieriger Lage

"Die Person, die das entdeckt hat, ist wirklich fabelhaft", schreibt etwa ein Nutzer. Die Fähigkeiten, den Morse-Code in der Audiowiedergabe zu entziffern, wurden vielfach gelobt. Außerhalb Chinas wurde ICE für seine Unterstützung der Proteste von Hongkong gelobt. In der ehemaligen britischen Kolonie ist seit Kurzem ein neues Sicherheitsgesetz in Kraft, mit dem separatistische und sonstige anti-chinesische Aktivitäten hart bestraft werden können.