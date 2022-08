Nervige und täuschende Cookie-Banner: noyb bringt 226 Beschwerden ein

Der österreichische Datenschützer Max Schrems kämpft mit seiner Organisation noyb (kurz für "non of your business") gegen manipulative Cookie-Banner. Viele Webseiten würden versuchen, Nutzer*innen mit irreführenden Einstellungen dazu zu bringen, Tracking zuzustimmen. Laut noyb verstoßen solche Praxen allerdings gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

"Mit irreführenden Cookie-Bannern wird versucht, die Zustimmung der Nutzer zu erzwingen, indem das Ablehnen von Cookies wahnsinnig mühsam gemacht wird. Die DSGVO verlangt eine faire Ja/Nein-Entscheidung, keine verrückten Klickmarathons" , erklärt Ala Krinickytė, Datenschutzjuristin bei noyb. Die NGO hat daher am Dienstag Beschwerde gegen 226 Webseiten eingebracht, die der Verordnung nicht entsprechen.

Viele Webseiten nicht DSGVO-konform

Gemäß einer Presseaussendung von noyb benutzen die besagten Webseiten eine beliebte Cookie-Banner-Software namens "One Trust". Die Datenschützer*innen reichten bereits eine Serie von Beschwerden im Mai vergangenen Jahres gegen Unternehmen mit dieser Software ein.

Viele hätten daraufhin ihre Standardeinstellungen nutzerfreundlicher gemacht und einen "Ablehnen"-Button hinzugefügt, um DSGVO-konform zu sein. Auch One Trust selbst habe die Einstellungen angepasst, erklärte noyb. Viele Webseiten hielten sich allerdings dennoch nicht an die Vorgaben.