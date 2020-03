Corona-Hotline 1450 völlig überlastet

Die bereits 2017 in Wien, und 2019 bundesweit, eingerichtete Gesundheitsnummer 1450 erhielt in den letzten Wochen eine besonders hohe Zahl an Anrufen. Melden sollen sich dort Menschen, die typische Symptome des Coronavirus haben. Dazu zählt Husten, Fieber und Kurzatmigkeit. Sie sprechen mit einem Erstberater und werden im Verdachtsfall an einen Arzt vermittelt.

Zählte die Hotline in Wien am 25. Februar noch 890 Anrufe, waren es vergangenen Samstag, 7. März, 1.325 Anrufe. Wie die Stadt Wien meldet, gingen am Montag bereits 3.040 Anrufe ein, am Mittwoch waren es 6.643. Ein Sprecher der Stadt Wien schätzt, man gehe nun von 10.000 Anrufen täglich aus.

Eine Stunde Wartezeit

Für die Erstaufnahme warte man derzeit im Schnitt 18 Minuten, wird man im Verdachtsfall weitergeleitet, wartet man erneut um die 40 Minuten. "Wer bei der Gesundheitsnummer anruft, muss derzeit damit rechnen, insgesamt eine Stunde zu telefonieren", heißt es von Seiten der Stadt Wien.