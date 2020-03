Notrufnummern bleiben verwundbar

Im Oktober 2019 hatte A1 eine Störung seines Mobilfunknetzwerks gemeldet. Das prekäre an der Situation: Auch die österreichischen Notrufnummern 122, 133 und 144 waren nicht erreichbar. Erst vor wenigen Wochen hatte sich in der Schweiz ein ähnlicher Vorfall ereignet. Nach Wartungsarbeiten am Telefonnetz von Swisscom hatte es eine Störung der Notrufnummern gegeben, weshalb das Unternehmen heftig in der Kritik stand.

Eine futurezone-Anfrage bei A1 ergab, dass sich seit dem Totalausfall vergangenes Jahr technisch recht wenig getan hat. Zwar werden Netzelemente wie Prozessoren genauer überwacht und die kritische Infrastruktur des Netzwerks, das die Notrufnummern betrifft, wird einer technischen Prüfung unterzogen. Eine Backup-Lösung, die bei einem Ausfall automatisch greift, gibt es aber weiterhin nicht.

Kommunikation verbessert

Gearbeitet wurde vor allem an der Kommunikation zwischen A1 und den Notrufträgern. Dafür wurde laut A1 die Belastungsregelung der betroffenen Netze optimiert, das Routing der Servicehotline verbessert und die Verfügbarkeit der Hotline für Notrufträger erhöht. Zudem werden Notrufträger umgehend informiert, wenn es zu einer Beeinträchtigung des Notrufs kommt.

Das war beim Ausfall im Oktober 2019 nicht der Fall. Damals schoben sich A1 und die Notrufträger die Verantwortungen gegenseitig zu. Die Stadt Wien hatte für solche Fälle Ersatznummern eingerichtet. In den Notrufzentralen lagen dafür Mobiltelefone bereit. In anderen Bundesländern hatte man so eine Lösung nicht parat.