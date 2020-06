Cyber Security Challenge sucht österreichische IT-Talente

Dieses Jahr wird es erstmals auch einen europaweiten Wettbewerb, die European Cyber Security Challenge, geben. Die Gewinner des österreichischen Wettbewerbs treten dann gemeinsam gegen die Teams der Schweiz und Österreich an. Um Frauen in der Cyber-Sicherheit gezielt zu fördern, wurde dieses Jahr eine eigene Wertungskategorie geschaffen. Die fünf besten Damen der Online Cyber Challenge werden automatisch nach Hagenberg eingeladen, wo sie analog zum Center-of-Excellence-Programm unterstützt werden. Das Finale findet vom 12. bis 14. September in Hagenberg statt, der europaweite Wettbewerb vom 3. bis 5. November in Fürstenfeld.