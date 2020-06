„Cyberspace darf nicht zur Schießbude werden“

"Cybersecurity ist für moderne Gesellschaften lebensnotwendig", sagte der US-Sicherheits- und Antiterror-Experte Richard Clarke am Dienstag in Wien. "Ein Land wie Österreich, dessen Funktionieren in hohem Maße von Technologie abhängt, muss sich der Gefahren aus dem Cyberspace bewusst sein", so Clarke, der unter den US-Präsidenten Bill Clinton und George W. Bush für die Terrorismusabwehr verantwortlich war. Clarke war auf Einladung des Innenministeriums in Wien, das bei der gemeinsam mit dem Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) veranstalteten "Cyber Security Konferenz" die Entwicklung einer Cybersecurity-Strategie für Österreich ankündigte.

Risikomatrix

In eineinhalb Jahren soll die Strategie in ihren Grundzügen stehen Ausgangspunkt bildet eine