Cyberwar: Österreichische Soldaten trainieren in Estland

Ein entsprechendes Übereinkommen wurde von Verteidigungsminister Gerald Klug ( SPÖ) und seinem estnischen Amtskollegen Sven Mikser beim Verteidigungsministertreffen in Riga unterzeichnet, wie das Ressort am Sonntag via Aussendung mitteilte. „Der digitale Raum hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Kriegsschauplatz entwickelt. Wir müssen die Bedrohungen, die hier auf uns lauern, ernst nehmen und die passenden Antworten parat haben“, so Klug.