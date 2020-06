Datenskandal um bwin in Deutschland

Die deutsche WAZ-Mediengruppe, der Unterlagen vorliegen, spricht von einem "skrupellosen Handel mit geschützten Daten." Laut dem WAZ-Portal derwesten.de hat der Adresshändler Hermes in einem Schreiben an Lottogeschäfte im Ruhrgebiet bereits im April Zehntausende Daten von bwin-Kunden angeboten. Die Mietpreise hätten von 170 Euro für 1.000 Postmailings bis zu 700 Euro für Aktionen mit den aktuellen Telefonnummern der bwin-Gemeinde gereicht. Die betroffenen Kunden hätten nichts davon geahnt, dass ihre Daten verkauft wurden, schreibt die WAZ.



Wettanbieter bwin wehrt sich

bwin selbst sieht sich als Opfer. Jürgen Wolff, Geschäftsführer der Hermes Direkt GmbH in Troisdorf, habe sich die Adressen „unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erschlichen“ und wolle nun „die widerrechtlich erlangten Daten zu Geld machen“, zitiert die WAZ einen bwin-Sprecher. Wolff habe mehrfach bei bwin nach „echt gelaufenen Briefumschlägen und Postkarten“ gefragt. Wolffs Begründung: Man sammle Briefmarken. Ein bwin-Mitarbeiter habe ein Herz für Philatelisten, so seien die Kuverts mit den Adressen von Briefwettern bei Hermes gelandet. „Die Zahl der Umschläge ist nicht dokumentiert“, so bwin laut WAZ.

Gegenüber der APA betonte der österreich-britische Wettkonzern am Sonntag in Wien: „ bwin hat zu keinem Zeitpunkt mit Adressen gehandelt oder Kundendaten verkauft.“ An einen „vermeintlichen Briefmarkensammler“ seien „alte und leere Umschläge von Briefwettenkunden zum Kilopreis weitergegeben“ worden. Dieser habe angegeben, die Briefmarken dieser Umschläge verwerten zu wollen, „hat aber offensichtlich sich auf diesem Weg einige Adressen durch Täuschung zu erschleichen versucht.“ Bei den Kuverts habe es sich um „Rückantwortumschläge mit eingedruckter bwin-Adresse“ gehandelt, die „größtenteils nicht mit Absenderdaten beschriftet“ gewesen seien, so das Unternehmen. Jene Kuverts, die Absenderadressen enthielten, seien aussortiert worden, „lediglich einige vereinzelte wurden dabei versehentlich übersehen.“