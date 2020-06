David Hasselhoff: “Jeder hat etwas zu verbergen”

Hasselhoff selbst begründet sein Engagement mit dem weltweit bekannten Video, in dem er betrunken in seinem Haus zu sehen ist, wie er auf dem Boden liegt und einen Burger isst. Das Video hatte seine Tochter gemacht. “Wie dieses Video an die Öffentlichkeit geriet, war ein massiver Eingriff in meine Privatsphäre und die Privatsphäre meiner Familie”, sagt Hasselhoff. Seine Tochter habe das Video damals nicht veröffentlicht, sondern ihr Handy sei gehackt worden. Weil ihm diese Erfahrung, der mediale Sturm, der danach losbrach, lange Zeit zu schaffen gemacht hatte und er sich insbesondere um das Wohl seiner Tochter, mehr noch als um sein eigenes, gesorgt habe, sei er nun sofort von der Idee des Manifests überzeugt gewesen.

“Seien wir ehrlich, jeder hat etwas zu verbergen. Wer will schon zuhause beim Gang aufs Klo gesehen werden”, sagt der Schauspieler und Sänger. Er habe kaum ein Problem damit, in der Öffentlichkeit fotografiert und angesprochen zu werden, so sei eben das Showbusiness. Aber wenn es um das eigene Zuhause gehe, dann müsse die Privatsphäre unbedingt gewahrt sein.

“Ich weiß nicht, wie man seine digitale Freiheit verteidigt. Aber wir sind ja dazu heute hier, um das herauszufinden”, sagt Hasselhoff, der vor allem in den vergangenen Jahren zu einem Star im Internet geworden ist. Viele seine freiwillig oder auch unfreiwillig komischen Aktionen und Wortmeldungen sind mittlerweile ausgewachsene Memes. Jeder kennt den “Hoff”. Und der Star weiß damit zu spielen. Zuletzt sorgte er am 1. April mit einer gemeinsamen Aktion mit Google für weltweite Erheiterung. Über die Google-Funktion “ Auto Awesome” konnte man persönliche Fotos mit Hasselhoff schmücken bzw. fotobomben, wie es im popkulturellen Jargon heißt. “Wir haben 30 Millionen Leute damit erreicht”, so Hasselhoff.