Deutsche Justiz will Passwort-Herausgabe von Facebook und Co

Hass im Netz ist ein Phänomen, das man nicht nur in Österreich bekämpfen will. Im Oktober hatte das deutsche Kabinett beschlossen, ein „Maßnahmenpaket gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus“ umsetzen zu wollen. Am Freitag wurden die Pläne der SPD-Justizministerin Christine Lambrecht nun erstmals präsentiert.

Der Entwurf des Gesetzesvorhabens sieht vor, dass Anbieter von Telemediendiensten sogenannte Bestandsdaten bei Auskunftsersuchen von Behörden herausgeben. Anbieter sollen in Zukunft bei bestimmten Straftatbeständen die IP-Adresse an das Bundeskriminalamt ( BKA) weitergeben müssen. Doch das ist nicht alles.

Was genau darunter fällt

Telemediendienste sollen auch „sämtliche unternehmensinterne Datenquellen“ der Nutzer zur Verfügung stellen. Darunter fallen neben Session Cookies auch Online-Passwörter. Neben der Herausgabe von Online-Passwörtern soll auch der Zugang zu externen Speichermedien wie mobilen Endgeräten oder Cloud-Diensten ermöglicht werden, heißt es in dem Entwurf (PDF).

Unter Telemediendienste fallen laut der Definition alle, die einen Dienst "geschäftsmäßig betreiben": Das sind Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, aber auch Spiele-Apps, Chatdienste oder Anbieter von Dating-Diensten wie Tinder sowie Suchmaschinenbetreiber. Es können aber auch Online-Medienanbieter sein, sowie Podcasts und Online-Foren.

"Die Herausgabe der Passwörter und weiterer Daten kann laut dem Gesetzentwurf schon bei Ordnungswidrigkeiten geschehen, es bedarf nicht einmal einer Straftat. Desweiteren ist die Herausgabe auch präventiv zur Gefahrenabwehr möglich", schreibt netzpolitik.org.

Richterliche Anordnung

„Um Täter identifizieren zu können, müssen Staatsanwaltschaften von Internetplattformen Daten herausverlangen können, sagte der Sprecher. Im Einzelfall ist es auch erforderlich, auf einen Account zugreifen zu können. Das ist auch heute so nach geltendem Recht“, heißt es seitens des Justizministeriums als Begründung.

Zwar soll die Herausgabe der Daten laut dem Entwurf teilweise eine richterliche Anordnung benötigen. Dieser wird in den meisten Fällen aber stattgegeben, wie die bisher gängige Praxis in Deutschland laut Aussagen von Beobachtern zeigt. Neben Polizei und Geheimdiensten sollen zudem auch Zoll und Ämter, die Schwarzarbeit bekämpfen, diese Daten anfordern können.

"Umfassende Überwachungsrechte"

Der Gesetzesentwurf erntete massive Kritik. Branchenverbände kritisierten die Pläne als unverhältnismäßige Eingriffe in die Privatsphäre der Nutzer. „Dem Entwurf zufolge würde dies bedeuten, dass Online-Dienste Passwörter und Verkehrsdaten im Klartext speichern müssen“, so der Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. „Unverschlüsselte Passwörter würden die Cybersicherheit in die Steinzeit zurück katapultieren. Stattdessen brauchen wir realistische gesetzliche Lösungen“, so Hans-Wilhelm Dünn, Präsident des Vereins.

„Hier geht es nicht mehr nur um die Bekämpfung von Hasskriminalität, sondern um die Einrichtung umfassender Überwachungsrechte für Staat und Behörden“, warnte der Vorsitzende des Verbandes der Internetwirtschaft eco, Oliver Süme. Auch der Digitalverband Bitkom und der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BDVW) wandten sich gegen das Vorhaben. "Das jetzt vorgestellte Gesetz wirft Grundwerte über Bord, die unser Zusammenleben online wie offline seit Jahrzehnten prägen", sagte der Digitalverband Bitkom.