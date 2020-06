Deutscher Auslandsgeheimdienst überwacht deutsche Bürger

Ausländer im Ausland sind so gut wie gar nicht vor Ausforschung durch den BND geschützt - es sei denn sie kommunizieren mit einem Deutschen oder geschäftlich als Mitarbeiter einer deutschen Firma. SPD, Linke und Grüne rügten das scharf. SPD-Obmann Christian Flisek beklagte, bei der Überwachung von Ausländern im Ausland bewege sich der BND weitgehend im rechtsfreien Raum. Hier sei über Änderungen zu reden. Die Linke-Obfrau Martina Renner bezeichnete die Rechtsauffassung des BND als fragwürdig und abwegig. Von Notz erklärte, die gesamte Rechtmäßigkeit bei der BND-Fernmeldeaufklärung stehe in Frage.

Auch der Umgang des BND mit Eingriffen nach dem G10-Gesetz sorgte für große Einwände der Abgeordneten. Der BND kann in begründeten Fällen Zugriff auf Datenströme deutscher Telekommunikationsanbieter beantragen, um diese auf bestimmte verdächtige Inhalte hin zu überprüfen. Nach Aussage des früheren BND-Mannes verwendet der Geheimdienst dabei aber auch die übrigen Daten, sogenannte Routineverkehre, für seine Arbeit. Flisek sagte, der BND nutze offenbar Anordnungen nach dem G10-Gesetz als „Türöffner“, um an sonst unzugängliche Daten zu gelangen. Das sei problematisch.

Der Ausschuss soll die Spähaffäre rund um die NSA aufarbeiten. 2013 war ans Licht gekommen, dass der US-Geheimdienst massenhaft auch in Deutschland Daten ausforscht. In der Affäre geriet der BND ebenfalls schwer in die Kritik, vor allem wegen seiner Kooperation mit der NSA.