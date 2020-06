Deutscher BKA-Chef: Datenschutz behindert Polizeiarbeit

Zum Ende seiner Amtszeit hat sich der Chef des Bundeskriminalamts ( BKA), Jörg Ziercke, noch einmal für mehr Polizeibefugnisse ausgesprochen. „Das Strafrecht wird an seine funktionalen Grenzen geführt“, kritisierte er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. „Durch die Debatte über Bürgerrechte und Datenschutz spüren wir einen hohen Rechtfertigungsdruck bei der Frage, was der Staat darf und was nicht.“

Vielfach gebe es eine große Ablehnung gegenüber bestimmten Mitteln der Polizeiarbeit. „Wir brauchen darüber eine grundsätzliche Debatte“, forderte Ziercke. Derzeit bestimme der mögliche Missbrauch von Daten die Diskussion. Sinnvoller wäre es nach seiner Ansicht, sich verstärkt über Kontrollinstrumente zu unterhalten, um es aufseiten der Sicherheitsbehörden gar nicht erst zu einem Datenmissbrauch kommen zu lassen.