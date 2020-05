Deutscher Bundestag beschließt IT-Sicherheitsgesetz

Auch Bundesbehörden müssen danach künftig Mindestanforderungen an ihre Computer-Systeme erfüllen, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) vorgibt. Das Parlament ist davon nicht betroffen. Es ist selbst für seine IT zuständig. Die Attacke auf den Bundestag sei schwer, unterstrichen die Abgeordneten. „Das Netz ist kompromittiert“, sagte Petra Sitte (Linke). Die Angreifer seien tief in das Netzwerk eingedrungen.