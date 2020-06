Deutscher Bundestag setzt NSA-Untersuchungsausschuss ein

In Deutschland beginnt jetzt die parlamentarische Aufklärung der NSA-Spähaffäre. Der Bundestag setzte am Donnerstag mit den Stimmen aller Fraktionen den dafür geplanten Untersuchungsausschuss ein. Dieser soll die Überwachungsaktionen des US-Geheimdienstes NSA und anderer Nachrichtendienste in Deutschland aufarbeiten.

Anfang April soll das Gremium erstmals tagen. Die Runde besteht aus acht Mitgliedern - sechs aus der Regierungskoalition, zwei aus der Opposition. Den Vorsitz übernimmt der CDU-Abgeordnete Clemens Binninger. Die NSA hatte im großen Stil die Kommunikation in Deutschland überwacht und auch das Mobiltelefon von Kanzlerin Angela Merkel abgehört.