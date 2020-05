Deutscher Verfassungsschutz sorgt sich um NSA-Kooperation

„Wenn seit Monaten immer wieder geheime Dokumente an die Öffentlichkeit gelangen, habe ich die Sorge, dass die Amerikaner zögerlicher werden mit der Zulieferung von Informationen“, sagte er am Donnerstag.



„Das kann zu Erkenntnis- und Sicherheitsdefiziten in Deutschland führen“, sagte Maaßen in einem Interview mit dem Sender SWR. Deutsche Geheimdienste hätten erheblichen Nachholbedarf in Sachen Technik.