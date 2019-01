Digitale Amtswege werden einfacher: „Geld kommt automatisch“

Leuchtturmprojekte

Vorreiter-Projekte in dem Bereich gibt es etwa in der Gemeinde Kremsmünster in Oberösterreich. Dort spricht „Alexa“ mit den Bürgern in ihren Wohnzimmern. Drei Studentinnen haben eine eigene Anwendung für die digitale Sprachassistentin geschrieben, mit Hilfe dieser „Alexa“ nun die 82 häufigsten an die Gemeinde gestellten Fragen beantworten kann. Damit auch Verwaltungsmitarbeiter derartige Maßnahmen akzeptieren, sei es notwendig, dass diese früh in den Prozess miteingebunden werden, heißt es.



Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl aus Grafenwörth berichtete von der in der Gemeinde eingesetzten Werkstoffsammelstelle, zu der der Zutritt 24 Stunden lang erfolgen kann, weil man sich elektronisch per E-Card identifizieren muss. Weil man wisse, wer den Abfall bringe, lande auch kaum noch etwas im falschen Container, zeigte er sich stolz.



Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner will in Tulln 2019 ein „Haus der Digitalisierung“ schaffen. In diesem sollen sich einerseits Wirtschaftstreibende mit Wissenschaftlern austauschen können, aber auch die Möglichkeit schaffen, damit sich dort Bürger über Digitalisierung informieren können und „Ängste abbauen“