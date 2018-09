Wie Österreich digital aufholen will

Konkrete Maßnahmen

Wie kann Österreich jetzt digital aufholen? Die Experten von BearingPoint empfehlen, dass die Verantwortung für Digitalisierung in der Führungsebene verankert werden muss. „Nur von ganz oben können Maßnahmen angetrieben werden“, heißt es. Gefordert wird deswegen etwa auch eine Digitalisierungsquote in Österreichs Aufsichtsräten. Künftig müsse es einen Digitalisierungsexperte pro Aufsichtsrat geben. Zudem müsse eine „digitale Ausbildungsoffensive“ gestartet werden.

Von Seiten der Politik wurde zuletzt eine „Digitalisierungsagentur“ (DIA) für die Umsetzung wichtiger Digitalisierungsmaßnahmen ins Leben gerufen. Vergangene Woche wurde auch der Leiter der Agentur, Andreas Tschas, vorgestellt. Tschas ist Mitgründer des Start-up-Inkubator Pioneers und hat so am Aufbau der Start-up-Szene in Europa mitgewirkt. Er gilt als „kreativer und kommunikativer“ Kopf und er hatte in seinem neuen Amt beim IKT-Konvent seinen ersten Auftritt in seiner neuen Funktion.

Neben der DIA, die mit der Umsetzung geplanter Maßnahmen etabliert wird, stellte Digitalisierungsministerin Schramböck auch die Initiative „fit4internet“ vor, bei der auch Bürger geschult werden sollen. „Es ist nicht notwendig, dass jeder ein Steve Jobs wird, aber wir möchten allen etwas mitgeben für die Zukunft. Jeder sollte in der Lage sein, seine digitalen Endgeräte zu bedienen“, so die Ministerin. Deshalb starte man hier mit den Schulungen bei Senioren. „Österreich ist im EU-Vergleich bei Internetnutzung am drittletzten Platz. Das ist beschämend für uns und daran müssen wir arbeiten.“