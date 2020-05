DLD: "Verschlüsselt alles, was sich verschlüsseln lässt"

"Technik ist nicht länger vertrauenswürdig. Wir müssen Wege finden, wie wir ihr wieder vertrauen können", sagte Frank Rieger, Sprecher des deutschen Chaos Computer Clubs (CCC) in einem Gespräch mit dem US-Journalismus-Professor Jeff Jarvis bei Konferenz Digital Life Design (DLD) am Sonntagabend in München. Thema des Gedankenaustausches war das Internet nach den Enthüllungen über die Überwachung der US- und anderer Geheimdienste durch den früheren Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden.