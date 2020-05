Dokumentarfilm erinnert an Aaron Swartz

Der Freitod von Aaron Swartz am 11. Jänner 2013 sorgte weltweit für Bestürzung. Swartz, der sich als Kämpfer für ein freies Internet einen Namen gemacht hatte, stand ein Prozess bevor, bei dem er sich wegen des unerlaubten Zugangs zum Netzwerk des Massachusetts Institutes of Technology ( MIT) verantworten sollte. Er hatte 2011 wissenschaftliche Artikel und andere Dokumente aus dem JSTOR-System des MIT heruntergeladen und als Protest gegen die Privatisierung von Wissen in Filesharing-Netzwerken verteilt. Das harte Vorgehen der US-Justiz, bei dem Prozess drohten Swartz 35 Jahre Haft, stieß auf harsche Kritik von Bürgerrechtsorganisationen.

Swartz war als Teenager an der Implementierung des RSS-Protokolls beteiligt und zählte zu den Gründern der Social-News-Site Reddit. Mit der von ihm mitgegründeten Organisation DemandProgress.org machte er sich gegen den umstrittenen US-Internet-Gesetzesentwürfe SOPA (Stop Online Piracy Act)und PIPA (Protect IP Act) stark.