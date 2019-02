Donald Trump will 6G in den USA

Donald Trump ruft amerikanische Firmen in einem Tweet dazu auf, den neuen Mobilfunkstandard 5G möglichst rasch nach Amerika zu bringen. „Ich will 5G, sogar 6G Technologie in den USA so schnell wie möglich“, so Trump. „Der Standard ist viel schneller, mächtiger und smarter als der derzeitige Standard. Amerikanische Unternehmen müssen ihre Bemühungen vorantreiben, sonst fallen wir zurück.“