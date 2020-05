Edward Snowden sagt vor EU-Parlament aus

Wie der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer am Dienstag in Straßburg sagte, soll Snowden per Video auf vorgelegte Fragen der EU-Abgeordneten antworten. Eine Live-Befragung Snowdens sei nicht möglich, weil der Informant dann geortet werden könnte, sagte Weidenholzer. In dem Untersuchungsausschuss habe sich bisher herausgestellt, dass Snowdens Behauptungen gestimmt hätten. Ein Problem des Ausschusses sei, dass die Bespitzelung, die etwa das EU-Mitglied Großbritannien betreibe, nicht analysiert werde.