Ein Smartphone für alle Fälle

Windows Phone 7: Geräte mit Windows Phone 7 werden derzeit von LG, Samsung und HTC angeboten. Da Microsoft Vorgaben für die technische Mindest-Ausstattung der Smartphones vorgibt, ähneln sich die Geräte sehr stark und unterscheiden hauptsächlich in der Display-Größe. Das Handy-Betriebssystem ist eine deutliche Steigerung zu Windows Mobile - was die Benutzerfreundlichkeit angeht. Die Verknüpfungen und Programme am Homescreen sind rechteckige Kacheln. Die Live-Kacheln, das Gegenstück zu den Widgets von Android, zeigen etwa an, wenn eine Nachricht eingetroffen ist. Während man im Homescreen von oben nach unten scrollt, werden die Menüpunkte in den Untermenüs, genannt Hubs, von links nach rechts durchgeschaut. Multitouch wird unterstützt, funktioniert aber nicht so gut wie beim iPhone und Android.

Für leidenschaftliche Facebook-Nutzer ist Windows Phone 7 gut geeignet, da das soziale Netzwerk fest ins Betriebssystem integriert ist. Andere Dienste wie Twitter und Flickr sind nicht vorinstalliert. Es sind hauptsächlich Microsoft-Dienste verfügbar, wie etwa Hotmail, Windows Live, Skydrive und Bing Maps. Außerdem ist es möglich, das Xbox-Live-Konto der Spielkonsole Xbox360 mit dem Smartphone zu verknüpfen. So können Erfolge und Gamerscore-Punkte auch mit Handy-Games erzielt werden - vorausgesetzt, diese unterstützen Xbox Live, was nur bei den wenigsten Games im Marketplace ( Microsofts Variante des App Store) der Fall ist.

In Sachen Multimedia hält sich Microsoft ganz an Apple: Musik, Bilder und Videos werden entweder über Services wie den Marketplace und Skydrive auf das Handy geladen oder über die Computer-Software Zune. Drag-and-Drop wird nicht unterstützt. Auch Copy-and-Paste ist noch nicht möglich, obwohl Windows Phone 7 eine mobile Version der Office-Produkte Word, Excel und PowerPoint enthält.



Fazit Windows Phone 7: Mit Windows Phone 7 hat Microsoft den Schritt in die richtige Richtung getan - wobei es mehr wie ein Schrittchen wirkt. Denn es fehlt an einer durchgehenden Menüstruktur, und das Fehlen der Unterstützung diverser Services lässt sich vermuten, dass die Entwickler nicht genug Zeit hatten, dass Betriebssystem fertig zu stellen. Nächstes Jahr sollen zwei Updates erscheinen, die Windows Phone 7 zumindest auf den heutigen Stand der Dinge bringen.



Symbian: Das früher freie Betriebssystem ist mittlerweile wieder im Besitz von Nokia. Das einstige Aushängeschild ist jetzt ein Klotz am Bein, der verhindert, dass die Finnen mit aktuellen Smartphone-Konkurrenten wie Google und Android mithalten können. Mit Symbian^3 hat Nokia zwar eine aktualisierte Version von Symbian vorgestellt, die Hauptprobleme (die veralterte Menüführung und das teils träge Ansprechverhalten) bleiben aber erhalten.

Fazit Symbian: Will man ein echtes Smartphone-Erlebnis, sollte man um Symbian einen großen Bogen machen. Das System ist veraltet und kann einfach nicht mit der Benutzerfreundlichkeit von Android und iOS mithalten. Der größte Vorteil bei Symbian: Im Vergleich zu anderen aktuellen Smartphone-Systemen hält der Akku nicht nur einen, sondern mehrere Werktage durch.

BlackBerry OS: Mit dem BlackBerry Torch hat RiM OS6 vorgestellt - die neueste Version des BlackBerry-Betriebssystems. OS6 ist etwas komfortabler als der Vorgänger, hat sich optisch aber nur wenig weiterentwickelt. Für Privatnutzer sind BlackBerrys aber ohnehin uninteressant, es sei denn, sie sind Fans der BlackBerry-typischen Tastatur.



Andere: Geräte mit Windows Mobile 6.5 sind noch vereinzelt zu finden. Das System ist für Privatkunden nur bedingt zu gebrauchen, da es für die Bedienung mit einen Stylus ausgelegt und deshalb nicht fingerfreundlich ist.

Geräte von Palm, wie der Pre Plus und Pixi Plus, nutzen PalmOS. Palm-Smartphones sind bei keinem österreichischen Mobilfunkanbieter erhältlich, können aber aus Deutschland importiert werden. In Zukunft könnten Palm-Modelle aber auch hierzulande erhältlich sein, da HP das Unternehmen gekauft hat.

Samsung hat mit Bada ein eigenes Betriebssystem geschaffen, das sehr stark an Android erinnert. Bada ist durchaus alltagsfähig, allerdings gibt es im Bada App Store weit weniger Programme und Spiele als etwa beim iPhone oder Android.

Will man das beste Smartphone-Erlebnis, steht man am Ende vor der Wahl zwischen Android oder iPhone. Zumindest beim iPhone ist die Gerätewahl schnell getroffen. Durch das bessere Display und den schnelleren Prozessor ist das iPhone 4 dem iPhone 3GS vorzuziehen - auch wenn man das Glas-Smartphone wie seinen Augapfel hüten sollte.

Wer sich statt in die Fänge von Apple lieber in die Tentakel der berüchtigten Datenkrake Google begeben will, hat es mit der Geräte-Auswahl nicht ganz so leicht. Das Smartphone sollte ein Display mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel haben, im Idealfall einen Prozessor mit einem GHz und die Android-Version 2.2. Geräte, die diesen Anforderungen entsprechen sind etwa das HTC Desire, HTC Desire HD (4,3 Zoll Display), Samsung Galaxy S und Motorola Milestone 2. Letzteres ist mit einer vollwertigen Tastatur ausgestattet, genau wie das HTC Desire Z, das allerdings nur einen 800MHz-Prozessor hat.

( Gregor Gruber)

Die einfache Bedienung per Touchscreen war Mitverursacher für den Smartphone-Boom



Aktuelle Smartphones nehmen Videos in HD-Auflösung auf ( SonyEricsson Vivaz Pro)



HTC Desire Z mit vollertiger Tastatur



Nokia N8 mit Symbian^3



Samsung Wave mit Bada