Elon Musk twittert, warum man Facebook löschen soll

Es dauerte nicht lange und ein weiterer, prominenter Facebook-Kritiker antwortete zustimmend auf Cohens Tweet: Elon Musk. Er liefert auch gleich den Grund dazu, warum man sich von Facebook verabschieden sollte - in wenigen Worten: "#DeleteFacebook It’s lame", was übersetzt so viel bedeutet wie "Löscht Facebook, es ist lahm".

Facebook-Seiten von Tesla und SpaceX gelöscht

Im Zuge des Datenskandals rund um die Analysefirma Cambridge Analytica, kam der Hashtag #DeleteFacebook auf. Damit wurden Facebook-Nutzer aufgefordert, sich vom sozialen Netzwerk abzumelden.

Elon Musk, CEO von Tesla und der privaten Weltraumfirma SpaceX, ist der Forderung mit den Facebook-Seiten der beiden Unternehmen gefolgt und hat die entsprechenden Seiten gelöscht oder zumindest deaktiviert.

Weder Tesla noch SpaceX sind seither auf Facebook zu finden. Zwar gibt es mehrere populäre SpaceX-Seiten in dem sozialen Netzwerk, offiziell verifiziert sind sie jedoch nicht.