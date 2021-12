Datenskandal: Zugriff auf EMS ohne Passwort möglich

Das HG Lab Truck wertete bis Juli 2021 die Corona-Tests in Tirol aus. Weil es so viele Corona-positiv getestete Personen gab, wurden die Eintragungen der Krankheiten in das EMS an ein Drittunternehmen ausgelagert.

Den Mitarbeiter*innen des Unternehmens wurden die Zertifikate per E-Mail zugeschickt, damit sie von zuhause auf ihren Privatrechnern Zugriff auf das EMS haben. Laut dem Gesundheitsministerium wurden 225 solcher HG Lab Truck-Zertifikate ausgegeben. Man könne aber nicht sagen, auf wie vielen Computern diese genutzt werden.

Ähnlich wie epicenter.works könnten also unberechtigte Personen eine Kopie des Zertifikats haben und damit ins EMS einsteigen. Obwohl das HG Lab Truck schon im Juli den Auftrag zur Corona-Testauswertung verlor, waren die Zertifikate weiterhin gültig. Sie wurden erst diese Woche gesperrt, nachdem epicenter.works das Gesundheitsministerium informierte.