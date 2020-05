Ergebnisse der Nationalratswahl als Open Data verfügbar

In Österreich stehen die Daten der Ergebnisse der Nationalratswahl erstmals als Open Data zur Verfügung. Das Innenministerium veröffentlichte die Wahlergebnisse Sonntagnacht auf der Open-Data-Plattform des Bundes. Interessierte können die Daten, die mit der in Österreich für Open Government Data üblichen Creative Commons Namensnennung 3.0-Lizenz veröffentlicht wurden nun etwa in Anwendungen integrieren oder daraus Visualisierungen erstellen.

Ein vorläufiges Endergebnis der Wahl soll am 3. Oktober, das endgültige Wahlergebnis am 16. Oktober bekannt gegeben werden. Mit der Datenveröffentlichung sind auch erstmals Daten des Bundesministeriums für Inneres auf data.gv.at vertreten.