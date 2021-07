Estland: E-Voting trotz des bekannten Sicherheitsrisikos

In Estland sollen die Wähler bei den Kommunalwahlen trotz eines möglichen Sicherheitsrisikos bei der ID-Karte ihr Votum auch wieder per Klick im Internet abgeben können.

Nach Einschätzung der estnischen Wahlkommission sei das Risiko nicht so gravierend, um den Bürger des baltischen EU-Staates die Möglichkeit des „E-Voting“ vorzuenthalten. Im Oktober finden in Estland Kommunalwahlen statt. „Die elektronische Abstimmung wird in Übereinstimmung mit dem Gesetz stattfinden“, sagte Kommissionsleiter Meelis Eerik einem Rundfunkbericht zufolge am Mittwoch in Tallinn.