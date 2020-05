EU-Abgeordnete fordern Roaming-Abschaffung

Europaparlamentarier von ÖVP und Grünen haben den zuständigen Infrastrukturminister Alois Stöger ( SPÖ) aufgefordert, eine Blockade bei der Abschaffung der Roaming-Gebühren in der EU aufzugeben. "Aus undurchsichtigen Gründen" habe Stöger zuletzt den Widerspruch der Bundesregierung gegen eine Abschaffung eingelegt, kritisierte der ÖVP-Europaabgeordnete Paul Rübig am Dienstag in Brüssel.

" Stöger muss sich die Frage gefallen lassen, wen er eigentlich vertritt", sagte Rübig vor einer neuerlichen Verhandlungsrunde zwischen dem Europaparlament und den EU-Staaten über die vollständige Abschaffung der Auslandszuschläge für Telefonieren, Internetsurfen und SMS in der EU. "Wenn wir in der EU nicht zügig die Roaminggebühren abschaffen, spielen wir Firmen wie Google und Co in die Hände. Google wird bald auch Mobilfunk-Lösungen in der EU anbieten", warnte Rübig.