EU-Datenschutzreform: Schwierige Verhandlungen stehen bevor

Der Kompromiss zur Harmonisierung des Datenschutzes auf EU-Ebene traf am Dienstag auch im EU-Unterausschuss des Nationalrats auf eine breite Zustimmung. Dennoch wurde ein entsprechenden Antrag des Grünen Abgeordneten Albert Steinhauser abgelehnt, in dem die Vertreter der österreichischen Regierung dazu aufgefordert worden wären, die Kompromiss-Fassung des EU-Parlaments in den kommenden Verhandlungen mitzuzutragen.

Der Antrag wurde auch von der FPÖ sowie von ÖVP-Abgeordnetem Peter Michael Ikrath unterstützt, von den restlichen Parlamentariern der SPÖ und ÖVP jedoch abgelehnt. Johann Maier ( SPÖ) begründete die Haltung damit, dass dies Aufgabe des neuen Nationalrats sein werde. Für Steinhauser ist dies „verwunderlich“, da der Kompromiss auf EU-Ebene quer durch alle Fraktionen eine Mehrheit gefunden hat.

Steinhauser wollte dem Kompromiss auf EU-Parlamentsebene für die kommenden Verhandlungen mit dem Rat den Rücken stärken. „Es ist nicht egal, was herauskommt. Lippenbekenntnisse sind zu wenig. Brechen in Brüssel die Dämme, wird in Österreich der Datenschutz weggeschwemmt“, so Steinhauser.

StaatssekretärJosef Ostermayer, der die Schaffung eines einheitlichen europäischen Datenschutzrechts explizit befürwortete, zeigte sich mit dem EU-Kompromiss zufrieden. Er betonte, dass die österreichische Regierung immer dafür eingetreten sei, hohe Schutzstandards sicherzustellen. Dies wolle man auch weiterhin tun. Der Kompromiss der EU-Parlamentarier werde dabei "sehr positiv" bewertet.