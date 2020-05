EU-Kommission blitzt mit Telekom-Paket ab

Die zuständige EU-Kommissarin Neelie Kroes hingegen drängte in der Aussprache auf einen raschen Beschluss. Während das EU-Parlament „wie die Teufel“ an dem Dossier arbeite, mache der EU-Ministerrat nicht dieselben Fortschritte. Der europäische Telekom-Markt sei fragmentiert, was auch schwere Auswirkungen auf andere Wirtschaftssektoren habe, sagte Kroes. Europa brauche mehr Vernetzung für seine Wettbewerbsfähigkeit.

Das im September von Kroes vorgelegte Telekom-Paket sieht ein Verbot des sogenannten Passiv-Roamings bei angenommenen Handy-Anrufen im EU-Ausland ab Juli 2014 vor. Bei aktiven Anrufen aus dem europäischen Ausland wird Roaming nicht verboten. Die Betreiber könnten entweder EU-weit geltende Tarife anbieten („Roaming zu Inlandspreisen“) oder ihren Kunden erlauben, sich für einen anderen, günstigeren Anbieter zu entscheiden, ohne eine neue SIM-Karte kaufen zu müssen. Bis 2016 sollen die Roaming-Gebühren de facto verschwinden. Außerdem sieht das Paket EU-weite Genehmigungen für leichtere Investitionen in die Infrastruktur, eine rechtliche Verankerung des Prinzips der „Netzneutralität“ und bestimmte Eingriffsrechte der EU-Kommission vor.