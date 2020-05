EU-Kommission einigt sich auf Telekom-Paket

Telekom-Kommissarin Neelie Kroes, die die neuen Leitlinien am Donnerstag vorstellen will, wäre Kreisen zufolge beinahe am Widerstand aus den eigenen Reihen gescheitert. Der Widerstand hatte sich vor allem an dem Kroes-Vorschlag entzündet, künftig eine Überholspur im Internet einzurichten. Die soll mautpflichtig sein, was heißt: Die Betreiber der Internet-Infrastruktur sollen für die Expressdaten Extra-Geld verlangen dürfen. Bislang sind Daten im Internet gleichberechtigt unterwegs - das Prinzip ist als Netzneutralität bekannt.

Einige der Kommissionsmitglieder befürchteten, dass durch ein neues Zwei-Klassen-Prinzip große Telekom-Konzerne bevorzugt würden gegenüber kleinere Rivalen. Kroes habe sich aber mit ihrem Vorschlag durchsetzen können und die Mehrheit der Kommissare auf ihre Seite gezogen, sagte ein mit der Sache vertrautes hochrangiges Mitglied der EU-Kommission.

Nicht Teil des Entwurfs sind allerdings Bestimmungen, die die Übernahmen von Telefonunternehmen untereinander erleichtern sollen - eine der Kernforderungen der Konzerne. Für das Thema ist Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia zuständig, der sich nicht auf eine Lockerung der Aufsicht einlassen wollte.