EU Kommission: Google verstößt gegen EU-Gesetz

Die EU-Kommission wirft Google wegen der neuen Datenschutzregeln des US-Internetkonzerns einen Verstoß gegen EU-Recht vor. Die zuständigen Behörden in mehreren europäischen Staaten seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die Vorgaben des Suchmaschinenbetreibers nicht mit geltenden Gesetzen vereinbar seien, sagte EU-Justizkommissarin Viviane Reding dem britischen Sender BBC4 am Donnerstag. Demnach sammelte die französische Datenschutzbehörde die Einschätzungen der Kollegen in anderen Ländern ein.