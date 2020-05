EU-Kommission verstärkt Druck auf Google

Google gerät durch die EU stärker unter Druck, seine Geschäftspraktiken in Europa zu ändern. Konkurrenten fühlten sich auch nach Zugeständnissen von Google noch übervorteilt und äußerten neue Vorwürfe, denen die EU-Wettbewerbskommission nun nachgehen will. Die Kläger hätten neue Informationen und Argumente eingereicht, führte EU-Kommissar Joaquin Almunia in einem von Bloomberg TV veröffentlichten Interview an. In dem schon seit Ende 2010 laufenden Verfahren geht es um mehrere Praktiken des unangefochtenen Marktführers der Suchmaschinen, die zu Wettbewerbsverzerrungen führen könnten.

Im Mittelpunkt steht der Vorwurf, dass Google Suchergebnisse manipuliert. Dabei würden Ergebnisse von spezialisierten Suchdiensten, die Google selbst betreibt, höher und prominenter angezeigt als Ergebnisse der Konkurrenz. Beispiele sind Google Shopping für Einkäufe oder Google Flights für Flugreisen. Zu den Beschwerdeführern gehören etwa Reiseanbieter wie Expedia und TripAdvisor. Dem US-Konzern drohen ein Verbot der Praktiken und eine hohe Geldstrafe. Um diese abzuwenden, hat Google bereits mehrfach Zugeständnisse angeboten. Ein Vorschlag lautete beispielsweise, bei der Anzeige der Suchergebnisse je drei Angebote der Konkurrenz ebenfalls mit Bildern präsentieren, wenn die eigenen Angebote bebildert sind.