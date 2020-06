EU-Kommission zögerlich bei Vorratsdatenspeicherung

Die EU-Kommission ist sehr zurückhaltend mit Plänen für eine neue Richtlinie zur umstrittenen Vorratsdatenspeicherung. Zunächst sei zu prüfen, ob es eine Möglichkeit gebe, hier Fortschritte zu machen, „und das werden wir ganz, ganz vorsichtig tun“, sagte der Vize-Präsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, am Dienstag nach einem Treffen mit Innenminister Thomas de Maizière ( CDU) in Berlin. „Und erst wenn uns klar ist, dass hier Fortschritte möglich sind, werden wir vielleicht etwas tun.“

Erst einmal sei zu klären, „ob es in den Mitgliedsstaaten Unterstützung geben würde für so einen Vorgang“. In nächster Zeit stehe viel Arbeit an zu einem Fluggastdatenabkommen und der EU-Datenschutzreform, betonte er. „Ich will meine Energie darauf konzentrieren.“