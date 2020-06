EU: Neue Regeln für Musiklizenzen beschlossen

Der digitale Musikmarkt in Europa wächst rasant, doch nationale Regelungen haben bisher den Verkauf teuer und bürokratisch gemacht. In Zukunft soll es für Online-Musikanbieter in der EU einfacher werden, europaweite Lizenzen für Musikstücke zu erhalten. Unternehmen am digitalen Musikmarkt wie Spotify, Deezer oder Juke müssen dann Musikrechte nicht mehr mit 28 einzelnen Staaten klären. Zudem sollen die Interessen der Künstler besser geschützt und Lizenzgebühren schneller ausgezahlt werden. Künstler sollen auch Lizenzen für nicht-kommerzielle Nutzungen vergeben können. Das sehen neue Regeln für Musiklizenzen vor, denen das EU-Parlament am Dienstag mit großer Mehrheit zustimmte.