EU-Parlament stimmt für Datenschutzreform

Der vom EU-Parlament angenommene Vorschlag dient als Grundlage für Verhandlungen des Parlaments mit den Mitgliedsstaaten. Im EU-Rat herrscht allerdings noch Uneinigkeit über die Neuregelung, eine Verhandlungsposition gibt es noch nicht. Widerstand gegen die Reform kommt etwa aus Großbritannien und Deutschland.

Es sei unverantwortlich von den Regierungen im Rat, nach über zwei Jahren Debatte noch nicht einmal eine allererste grobe Verhandlungsposition zu präsentieren, sagte Jan Phillip Albrecht, Berichterstatter des EU-Parlaments zur Datenschutzgrundverordnung. "Ich erwarte, dass wir nach den Europawahlen am 25. Mai endlich in die Verhandlungen einsteigen können." Die Neuregelung des Datenschuztes in der EU kann erst dann in Kraft treten, wenn Parlament und EU-Staaten einen Kompromiss finden. Eine Einigung vor 2015 scheint derzeit wenig realistisch.