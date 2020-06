EU-Parlament stimmt für Fluggastdatenabkommen

Das EU-Parlament hat am Donnerstag mit großer Mehrheit das Abkommen mit Australien zur Übermittlung von Fluggastdaten angenommen. Kritiker sind entrüstet. So bezeichnete der unabhängige EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser die Abstimmung als "schweren Rückschlag für die Glaubwürdigkeit des Parlaments als Wächter über die Bürgerrechte in Europa."

von Barbara Wimmer