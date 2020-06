Europa auf dem Weg zum Zwei-Klassen-Internet

"Das EU-Parlament hat sich am Dienstag gegen ein offenes, freies Internet entschieden. Die letzte Chance, Netzneutralität in Europa zu retten, ist in zwei Wochen", sagt Thomas Lohninger, Politikberater bei European Digital Rights (EDRI) und Mitbegründer der Kampagne savetheinternet.eu, die auch in den nächsten Wochen weiterlaufen wird. Denn Anfang April wird die Schlussabstimmung im Plenum des EU-Parlaments stattfinden. Laut Lohninger gibt es im freien Plenum eine "Chance für ein anderes Mehrheitsverhältnis", da vor allem die Liberalen in der Causa keine geschlossene Sichtweise haben würden und es am Dienstag im Ausschuss relativ viele Enthaltungen gegeben habe. In der Regel folgen die Abgeordneten im Plenum aber der Entscheidung im federführenden Ausschuss. „Ich werde alles unternehmen, um dieses Ergebnis bei der Abstimmung im Plenum zu kippen. Das Internet ist für jeden, nicht für die Telekommunikations-Lobby“, meint Weidenholzer.

„Was wir bisher bereits in einigen wenigen Fällen erlebt haben, wird nun auch von ganz oben abgesegnet: Wir entheben das Internet seiner Natur und ersetzen es durch ein Mehr-Klassen-Netz, dass sich am Geldbörserl der User orientiert. Das ist nicht nur ein Tiefschlag für die Demokratie, sondern auch eine Absage an die freiheitstiftende Rolle, die das Internet unseren Gesellschaft eigentlich bringen kann", erklärt der unabhängige EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser.

In Österreich forderte zuletzt auch der Provider Freewave die EU-Abgeordneten dazu auf, für ein offenes, freies Internet zu stimmen. "Große Internet Provider möchten auch in Europa ihre Marktmacht nutzen, um zusätzlichen Umsatz zu generieren: wer nicht zahlt, kann nur mehr mit langsamen Transport seiner Daten zum Konsumenten rechnen. Es ist auch denkbar, dass der Konsument extra zur Kassa gebeten wird, wenn er z.B. Youtube Videos störungsfrei ansehen möchte. Diese Entwicklung ist wettbewerbsfeindlich. Wer nicht die Budgets von Netflix, Youtube oder Amazon zur Verfügung hat, wird somit vom Datenhighway auf die Landstraße verbannt", so Freewave-Geschäftsführer Wolfgang Krivanek.