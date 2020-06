Europarat empfieht Internet-Unterricht an Schulen

Eine zweitägige Expertenkonferenz über die Gewährleistung von Grundrechten im Internet ist am Freitag in Graz mit der Formulierung einiger Empfehlungen für die nächste Internet-Strategie 2016-19 des Europarats zu Ende gegangen. Unter den Empfehlungen findet sich jene nach Vermittlung von Internet-Fähigkeiten im Rahmen eines eigenen Schulfachs in den Mitgliedsstaaten.

Insgesamt betonten die über 150, aus zahlreichen Ländern angereisten Experten in ihrer gemeinsam erarbeiteten Konklusion die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung und Integrierung teils gegensätzlicher Bedürfnisse wie Datenschutz, Meinungsfreiheit und Sicherheit durch demokratisch beschränkte und transparente Kontrolle.