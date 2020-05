Ex-Kollege kontert Snowdens Bösewicht-Image

Eine am Sonntag in den USA ausgestrahlte TV-Dokumentation über Edward Snowden sorgt für gehörigen Wirbel. In der CBS-Sendung “60 Minutes” kamen einige NSA-Vertreter zu Wort. Der Grundtenor laut The Wire: Die NSA ist gut, Snowden ist böse. Unter anderem wurde behauptet, Snowden hätte bei seinem Aufnahmetest für den US-Geheimdienst geschummelt und Computer vor seinem plötzlichen Abgang mit Schadsoftware infiziert. Ein Ex-Kollege packt nun gegenüber Forbes aus und korrigiert dieses Bösewicht-Bild.