Facebook-Datenskandal: Untersuchung wird ausgeweitet

Der Schwerpunkt werde um Aktionen und Aussagen des Konzerns erweitert, berichtete die „Washington Post“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Börsenaufsicht beteiligt

An der Untersuchung sei beispielsweise die Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission beteiligt. „Wir arbeiten mit Behörden in den USA, Großbritannien und darüber hinaus zusammen“, erklärte Facebook auf Reuters-Nachfrage.

Facebook steht unter Druck, seitdem bekannt wurde, dass das britische Unternehmen Cambridge Analytica Informationen von mehr als 87 Millionen Nutzern einsetzte, um den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump zu unterstützen.