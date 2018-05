Facebook soll Terroristen über Freundschaftsvorschläge vernetzt haben

„Im Verlangen danach, so viele Menschen wie möglich miteinander zu verbinden, hat Facebook unbewusst ein System erschaffen, das Extremisten und Terroristen dabei hilft, einander zu finden“, sagt Studienautor Robert Postings gegenüber der britischen Tageszeitung Telegraph. Das Vorgehen der IS-Anhänger sei dabei durchaus effektiv. So nennt die Studie ein Beispiel eines New Yorkers, der die Freundschaftsanfrage eines IS-Anhängers aus Indonesien akzeptiert habe. Obwohl der US-Amerikaner kein Muslim war, gab er an, Interesse am Islam zu haben. Über die kommenden Wochen unterhielt er sich weiter mit dem IS-Anhänger und sah sich dabei zahlreiche Propaganda-Inhalte an.

Facebook zeigt sich zurückhaltend

Facebook sei kaum gegen die beobachteten Accounts vorgegangen. Weniger als die Hälfte der 1000 untersuchten Profile wurden im Laufe eines Zeitraums von sechs Monaten entfernt. Facebooks Freundesvorschläge sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. So entdeckte eine Gizmodo-Journalistin vergangenes Jahr eine ihr bislang unbekannte Verwandte über die Plattform. Auch nach längerer Recherche konnte sie jedoch nicht herausfinden, wie Facebook eine Verbindung zwischen den beiden herstellte. Gizmodo rief daraufhin ein Forschungsprojekt ins Leben, bei denen Nutzer freiwillig ihre Freundesvorschläge teilen und analysieren konnten.