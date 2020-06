Gericht ordnet Aufhebung der Youtube-Sperre in Türkei an

Nach dem Kurznachrichtendienst Twitter soll nun auch die Youtube-Blockade in der Türkei aufgehoben werden. Ein Gericht in Ankara ordnete am Freitag ein Ende der Sperre des Google-Dienstes an, wie aus Gerichtsdokumenten hervorging. 15 Videos sollen demnach allerdings weiterhin nicht abrufbar sein.

Am Mittwoch hatte das Verfassungsgericht die Twitter -Sperre aufgehoben, die Telekomaufsicht ermöglichte einen Tag später wieder den Zugang zu dem Dienst.