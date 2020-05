Glenn Greenwald kündigt weitere Enthüllungen an

Der Journalist, der im brasilianischen Rio de Janeiro lebt, erklärte, er stehe in dauerhaftem und fast täglichem Kontakt mit Snowden, der sich derzeit an einem unbekannten Ort in Russland aufhält. Der US-Computerspezialist hatte mit Enthüllungen über die weitreichende Überwachung der Telefon- und Internetkommunikation durch die NSA und den britischen Geheimdienst weltweit für Aufsehen und Empörung gesorgt. Bei den Enthüllungen arbeitete er von Anbeginn eng mit Greenwald zusammen.

Brasilianische Medien hatten in den vergangenen Wochen auf der Grundlage von Dokumenten Greenwalds enthüllt, dass die NSA nicht nur die Kommunikation von Präsidentin Dilma Rousseff und ihrer Mitarbeiter, sondern auch von Unternehmen wie dem Ölkonzern Petrobras und Millionen brasilianischer Bürger überwachte. Rousseff sagte deswegen eine Reise nach Washington ab. Am Mittwoch kündigte sie an, im April 2014 in Rio de Janeiro eine internationale Konferenz über die Regulierung des Internets abhalten zu wollen.