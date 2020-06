Google beteiligt sich an SOPA-Protesten

Wie der Konzern Dienstagabend offiziell bestätigte, gibt es auch seitens Google eine Protestaktion gegen die umstrittenen US-Gesetzesvorlagen SOPA und PIPA. Anders als Wikipedia, Reddit und zahlreiche weitere Webseiten will Google zwar keinen seiner Services offline nehmen, dafür aber die stark frequentierte US-Google-Startseite dazu nutzen, um die User über den Widerstand gegen SOPA. Auf Google.com ist nun seit 6 Uhr früh unserer Zeit ein Link gepostet, der zu einer Informationsseite weiterleitet.

“Wie viele andere Firmen, Unternehmer und Webuser sind wir gegen diese Gesetze, weil es andere kluge, zielgerichtete Maßnahmen gibt, um ausländische kriminielle Webseiten abzudrehen - ohne dass dabei amerikanische Firmen gezwungen werden, das Internet zu zensieren”, so eine Google-Sprecherin. Daher schließe man sich am Mittwoch den Protesten an und nutze die US-Google-Seite dazu, die umstrittenen Gesetze zu thematisieren.