Google bringt zur EU-Wahl 2019 eine Transparenzdatenbank

Google hat nun auch in Europa ein System eingeführt, um die Gefahr von Wahlmanipulation durch Onlinewerbung bei den EU-Parlamentswahlen im Mai 2019 einzudämmen. Laut einem aktuellen Blogpost des Unternehmens müssen Werbetreibende hinter politischer Werbung den Usern nun klar kommunizieren, wer für die jeweilige Werbung bezahlt.

Außerdem wird es einen EU-spezifischen Transparenzbericht zu Wahlwerbung geben, so wie eine durchsuchbare Datenbank mit der geschalteten Werbung: Auch hier wird man sehen können, wer die Werbung bezahlt hat, an welche Zielgruppe sie gerichtet war und wieviel Geld dafür in Summe ausgegeben wurde.